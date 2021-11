Raiola perde Ihattaren: il fantasista cambia agente

Raiola perde la procura di Ihattaren, che si sta allenando da solo a Utrecht e ha deciso cambiare agente per provare a rilanciare la carriera

È sparito Mohamed Ihattaren, fantasista della Sampdoria sotto la procura di Raiola, finora... Presentato come un futuro campione, l'olandese classe 2002 è stato acquistato dalla Juventus in estate, che poi l'ha girato in prestito ai blucerchiati, con cui però non ha mai neanche esordito. Non è in Italia ormai dal 12 ottobre. Un mese. Addirittura sembrava avesse pensato di lasciare il calcio giocato, ma quasi certamente la Sampdoria rescinderà il contratto di prestito a gennaio, con i bianconeri che pensano a loro volta di rescindere. Ihattaren però non si arrende: ha deciso di cambiare agente per rilanciare la sua carriera. Così lascia Raiola e passa ad Ali Dursun, che proverà a trovargli una nuova sistemazione. Al momento si sta allenando da solo a Utrecht per restare in forma. Queste intanto le notizie più importanti di oggi >>>