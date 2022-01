Raiola, il procuratore è stato dimesso dal San Raffaele: è tornato a casa

Mino Raiola, noto procuratore, è stato dimesso dall'Ospedale San Raffaele di Milano: l'italo-olandese è tornato nella sua casa a Montecarlo

Mino Raiola è stato dimesso dall'Ospedale San Raffaele di Milano. E' questo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport', secondo il quale è stato l'entourage del procuratore ad aver confermato ciò. Raiola, il quale era stato sottoposto a controlli di routine dal 12 gennaio, adesso si trova nella propria casa a Montecarlo. Proprio ieri sera è stata smentita una notizia della 'Bild', secondo il quale l'agente si trovava in terapia per una malattia polmonare non collegata al Coronavirus. Milan, le top news di oggi: asse di mercato caldo con la Juve. Orsato out.