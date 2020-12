Rafael Leao, lo Sporting: “Parte del suo stipendio verrà trattenuta” | News

Ultime Notizie Milan News: lo Sporting e Rafael Leao

MILAN NEWS – Come ormai tutti sanno, Rafael Leao deve dare 16,5 milioni di euro allo Sporting Lisbona. Il motivo? La risoluzione unilaterale del contratto avvenuta nel 2018 dopo l’aggressione da parte di alcuni tifosi portoghesi.

Nella giornata di oggi ha parlato Miguel Braga, responsabile della comunicazione dello Sporting Lisbona, che, alla tv ufficiale del club, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Rafael Leao? "Lo Sporting, di fronte a ciò che è suo di diritto, sta agendo nella maniera corretta per assicurarsi che il rimborso venga effettuato. Sappiamo che il giocatore non si è opposto a pignoramenti e sequestri. Inoltre, parte del suo stipendio sarà trattenuta per raggiungere la cifra che ci spetta. È il modo normale di agire in una situazione del genere".