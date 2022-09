Rafael Leao sembra l’unico in scadenza. Skriniar ha rinnovato?

Si parla solo ed esclusivamente dei giocatori che rischia di perdere il Milan, ma c'è chi è messo anche peggio. Il punto.

Stefano Bressi

Lungi da noi parlare di altre squadre come tema principale, il Milan è sempre al centro dei nostri discorsi e delle nostre tematiche. A quanto pare, però, il Milan è al centro anche delle tematiche di molti altri, molto al centro. Probabilmente troppo al centro. Si parla solo del Milan e quasi sempre (sorprendentemente visto il recente passato, il presente e il roseo futuro alle porte) in modo negativo. Ovviamente non per pareri sul gioco, sulla forza della squadra o simili. Sarebbe anacronistico e totalmente insensato. Il modo per "parlare male" del Milan ultimamente è quello di scuotere l'ambiente o almeno provare a farlo. Così, come nelle più classiche delle soste di campionato, riecco subito il tema forte: Rafael Leao deve rinnovare e ancora non ha rinnovato.

Lo sappiamo, non c'è bisogno di ricordarlo ogni due per tre. Ogni tot giorni torna: "Ricordatevi che Rafael Leao deve rinnovare e non ha rinnovato", "Sì, ma Rafael Leao non ha rinnovato, quando rinnova?" Anche basta... Ma solo Rafael Leao deve rinnovare? Addirittura in questi giorni è stato tirato fuori il rinnovo di Stefano Pioli, probabilmente il più scontato di tutti i rinnovi del mondo. E allora siamo costretti a fare dei paragoni sulla nostra situazione con altre squadre: avete invece letto mezza riga su Milan Skriniar e il suo di rinnovo? Eppure anche lui è "Milan", un po' di attenzione la meriterebbe, no? Per mesi ci è stato detto che il rinnovo era cosa fatta, una formalità... La firma però non c'è, ci sembra... Anzi, la narrazione è improvvisamente mutata. Eppure silenzio, nessuno a sottolineare che l'Inter tra rinnovi da fare e giocatori in prestito l'anno prossimo rischia di ritrovarsi con una squadra rivoluzionata, per essere buoni e non dire smantellata.

La narrazione. Il problema è sempre la narrazione. Perché non solo ora nessuno ne parla, ma il punto è anche come se ne parlava prima. Skriniar era (ed è ancora, sorpresa!) in scadenza 2023, ma per tutti "sì, rinnova, una formalità". Invece ora che Rafael Leao è in scadenza 2024 (non 2023, eppure tutti di fretta...) la narrazione è "il Milan rischia di perderlo, serve la firma". Solo il Milan rischia di perdere i giocatori? Nessuno dice che tra tre mesi Skriniar può firmare con chi vuole a zero? La narrazione. Dai rinnovi al bilancio: perché quando era il Milan in rosso sembrava un dramma, ora che sono le altre ad avere problemi finanziari (e il Milan risana) sono cose che capitano. Va bene. Ieri al Festival dello Sport ha parlato Ruud Gullit e ha detto: "Avevamo il mondo contro". Forse non è cambiato molto, ma almeno i milanisti siano intelligenti e non cadano nella trappola.