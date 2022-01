Rafael Leao è l’oro del Milan: il portoghese è il top player della squadra

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha esaltato Rafael Leao, attaccante del Milan che sta conquistando tutti

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, esalta Rafael Leao, attaccante del Milan. Il portoghese prima era ciondolante e indolente, ora invece è un giocatore completamente diverso. Stefano Pioli, così come aveva fatto con Hakan Calhanoglu, è riuscito a tirare fuori il meglio. Oggi Rafael Leao può essere considerato il vero top player del Milan: 7 gol, 4 assist stagionali. La sua caratteristica principale? I dribbling. Sono 43 quelli riusciti in questa stagione.