Raduno Milan, questi i convocati: tanti prestiti di rientro a Milanello / News

Il Milan si è radunato oggi per preparare la nuova stagione. Tra i convocati tanti calciatori di rientro dai vari prestiti: ecco la lista

Dopo aver centrato la Champions League all'ultima giornata il Milan si è ritrovato quest'oggi a Milanello per preparare la prossima stagione. Come noto non sono presenti i nazionali che hanno partecipato all'Europeo, più Franck Kessie e Pierre Kalulu che saranno presto impegnati a Tokyo alle Olimpiadi. Tantissimi invece i calciatori di rientro dai vari prestiti, come Andrea Conti, Mattia Caldara, Tommaso Pobega e non solo. Ecco l'elenco completo riportato da Milan TV.