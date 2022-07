Raduno Milan, non sarà presente Divock Origi: le ultime

Divock Origi, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, non sarà presente al raduno del Milan in vista della prossima stagione

Divock Origi, neo-attaccante del Milan, stando a quanto appreso dalla nostra redazione, non sarà presente al raduno dei rossoneri in vista della prossima stagione. La squadra di Stefano Pioli, infatti, si ritroverà a Milanello tra due giorni, il 4 luglio. Origi, invece, dovrebbe unirsi ai compagni soltanto nella giornata di martedì, 5 luglio. Ricordiamo che l'attaccante belga ha già sostenuto le visite mediche ed è poi tornato in vacanza per qualche giorno. Origi è arrivato a parametro zero dal Liverpool, si attende solo il comunicato ufficiale del Milan della sua firma su un quadriennale. L'annuncio potrebbe arrivare in concomitanza con il suo approdo a Milanello il 5 luglio. MERCATO MILAN E TOP NEWS – Le parole di Radu su Bologna-Inter, presto il rinnovo di Ibrahimovic >>>