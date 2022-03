Queretaro-Atlas, incidenti gravi. La FIFPRO: “Atti aberranti”

Incidenti gravi durante Queretaro-Atlas e la FIFPRO ha diramato un duro comunicato a riguardo. Eccolo qui. 22 almeno i feriti.

Durante il match Queretaro-Atlas, finito 1-0 per gli ospiti in Messico, ci sono stati incidenti davvero molto gravi sugli spalti, che hanno causato una dura reazione con presa di posizione da parte della FIFPRO, che diramato una nota ufficiale, in cui condanna quanto successo e si rivolge a chi è rimasto coinvolto negli scontri. Eccolo: "La FIFPRO condanna gli atti aberranti avvenuti allo stadio Corregidora, costati il ferimento di almeno ventidue persone presenti sugli spalti. In attesa di una conferma ufficiale, oggi i nostri pensieri sono rivolti alle vittime e a coloro che sono stati colpiti in una giornata così triste".