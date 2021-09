Qatar 2022 – Italia-Bulgaria 1-1, Chiesa non basta: un punto per gli azzurri

E' appena terminata Italia-Bulgaria, partita valida per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Solo un punto per gli azzurri

E' terminato da pochi minuti il match tra Italia e Bulgaria, valido per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. I campioni d'Europa, pur dominando per larghi tratti della partita, non sono riusciti ad andare oltre l'1-1. Eppure la partita aveva preso la direzione giusta dopo il gol di Federico Chiesa, bravissimo a infilare il portiere avversario con il sinistro al 16' minuto. Al 39', però, la Bulgaria sfrutta un'indecisione degli azzurri e segna il pareggio grazie al gol di Ananas Iliev. Gli attacchi del secondo tempo purtroppo non sono andati a buon fine: gli uomini di Roberto Mancini devono accontentarsi di un punto. Tiemoué Bakayoko si è presentato in conferenza stampa: queste tutte le sue dichiarazioni