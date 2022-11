Qatar 2022, Belgio-Marocco: esordio di De Ketelaere ai Mondiali / News

Charles De Ketelaere, calciatore del Milan, fa l'esordio ai Mondiali di Qatar 2022 in occasione di Belgio-Marocco

Finalmente si vede Charles De Ketelaere: il calciatore del Milan è entrato al minuto 75'. Roberto Martinez, subito dopo il gol di Sabiri su punizione, ha optato per un doppio cambio inserendo proprio il numero 90 rossonero e Trossard. Un ingresso non esattamente agevole visto lo svantaggio dei 'Diavoli Rossi'. Il baby bomber del Benfica come post-Ibra: l'idea di mercato del Milan