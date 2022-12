PSV-Milan, quasi tutto esaurito per l’amichevole al Philips Stadion | News

Domani sera il Milan disputerà la sua ultima amichevole prima della ripresa del campionato. I rossoneri alle 18.15 affronteranno in trasferta il PSV Eindhoven, club del campionato olandese. Nonostante si tratti di una gara non ufficiale, la gente risponderà presente all'evento. Secondo quanto riferiscono in Olanda, infatti, saranno attesi al Philips Stadion ben 30mila spettatori. In questo modo si rischia di registrare il 'tutto esaurito', in quanto la casa del PSV può ospitare fino a 35mila tifosi. Sarà una gara molto importante per il Milan di Pioli, con i giocatori che potranno mettere ulteriori minuti sulle gambe per farsi trovare pronti al match contro la Salernitana, gara in programma il 4 gennaio. Ielpo in esclusiva: "Sportiello è da rilanciare. E va preso un attaccante".