PSG-Reims senza Donnarumma: ha un problema al polpaccio

Gianluigi Donnarumma salterà PSG-Reims di questa sera in Ligue 1 per un infortunio muscolare. In panchina andrà l'italiano Denis Franchi

Daniele Triolo

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, salterà PSG-Reims questa sera, alle ore 20:45, al 'Parco dei Principi'. Il classe 1999, infatti, ha un problema muscolare ad un polpaccio e, pertanto, resterà a riposo per la partita della 22^ giornata della Ligue 1 francese. Giocherà, pertanto, titolare Keylor Navas e, in panchina, al posto di Donnarumma, ci sarà un altro italiano, il giovane Denis Franchi. Ecco come e dove guardare Milan-Juventus in tv o diretta streaming >>>

