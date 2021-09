Psg, niente da fare per Donnarumma: ancora panchina per l’ex Milan

Mauricio Pochettino continua a preferire Keylor Navas a Gianluigi Donnarumma. Ancora panchina per l'ex Milan nel match vinto dal Psg contro il Montpellier

Da miglior giocatore dell'Europeo a panchinaro di lusso il passo è breve. L'avventura di Gianluigi Donnarumma al Psg stenta a decollare. Mauricio Pochettino, infatti, continua a collocare Keylor Navas in cima alle gerarchie per la porta. Anche questa sera, in occasione della vittoria del Psg per 2-0 contro il Montpellier, l'ex Milan ha assistito alla partita dalla panchina. Una situazione quasi paradossale per uno dei migliori portieri in circolazione. Donnarumma ha collezionato soltanto due presenze stagionali.