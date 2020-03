PSG, Mbappe è ammalato: l’esito del test per il Coronavirus

ULTIME NEWS – Secondo quanto riportato da L’Equipe, Kylian Mbappé avrebbe fatto il test per il Coronavirus con l’esito che dovrebbe essere negativo. L’attaccante francese è a forte rischio per il match di domani contro il Borussia Dortmund a causa dell’influenza. Mbappé non si allena da due giorni e il club francese si è convinto di sottoporre il ragazzo al test per capire se sia stato contagiato dal Covid-19. Si attendono ora notizie ufficiali, ma secondo quanto riportato da RMC Sport l’attaccante sarebbe risultato negativo al tampone. Sospiro di sollievo dunque.

