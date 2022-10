PSG, bilancio 2022 disastroso: si va verso un rosso di 370 milioni

Non sono per niente buoni i conti del PSG. Il bilancio 2022, infatti, sarà con un passivo a tre cifre molto importante. E la UEFA?

Non sono per niente buoni i conti del PSG . Il bilancio 2022 del club presieduto da Nasser Al-Khelaïfi , infatti, si chiuderà con un passivo di ben 370 milioni di euro. Lo ha riferito nelle scorse ore 'L'Équipe'.

Il PSG, per 'L'Équipe', avrebbe inserito circa un terzo del maxi-contratto di Mbappé (il cui valore totale sarebbe di ben 630 milioni di euro complessivi) già in questo bilancio. La UEFA avrebbe autorizzato il club a farlo, poiché la stagione in corso segna l'inizio di un nuovo ciclo triennale in cui entrerà in vigore il nuovo Fair Play Finanziario.