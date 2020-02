Primavera, Cremonese-Milan 1-2: altro successo. Maldini, gol e rosso

NEWS MILAN – Altra vittoria per il Milan Primavera, che batte 2-1 la Cremonese in trasferta. Gara in discesa per i giovani rossoneri di Federico Giunti, poi nel finale tanta sofferenza e rischio rimonta-beffa fino all’ultimo minuto.

Il gol che sblocca il match in favore dei rossoneri arriva già al 10′ con Daniel Maldini, che finalizza in rete dopo una bella azione di squadra. Daniel che però nel finale di primo tempo, al 44′ per l’esattezza, si fa cacciare fuori: rosso diretto per il figlio di Paolo, per fallo di reazione.

Milan che deve affrontare tutto il secondo tempo in inferiorità numerica. Ottima gestione comunque dei giovani rossoneri, che nel finale di match trovano addirittura il raddoppio con Lorenzo Colombo all’83’. Quando la partita sembrava chiusa con il secondo gol, la riapre la Cremonese al 90′ con Sow. I cinque minuti di recupero sono ricchi di sofferenza, ma alla fine arriva la vittoria per il Milan Primavera.

Per un Milan che vince, un altro perde: è il Milan femminile, sconfitto in casa dalla Fiorentina nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia: continua a leggere >>>

