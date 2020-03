Preziosi: “Lega e FIGC concordi nel riprendere il 9 maggio”

ULTIME NEWS – Il presidente del Genoa Enrico Preziosi è intervenuto nel pomeriggio a Radio Kiss Kiss e ha parlato del particolare momento d’emergenza e non solo. “Non si può definire una data per la ripresa del campionato, anche se Lega e Federazione sono concordi sulla data del 9 maggio“, le parole di Preziosi sull’impatto del Coronavirus sul mondo del calcio.

Sugli Europei: “Spostare gli Europei al 2021 per far terminare i campionati è una decisione corretta, ne parlammo già in Assemblea, come anticipato dal presidente dell’Eca Agnelli. Il tutto virus permettendo, sperando non si propaghi”.

Sui contagi: “Non so questa cosa quanto costerà, ma si va nella direzione di finire i campionati, virus permettendo. Bisogna capire quando arriverà il picco di contagi anche al centro e al sud Italia, sperando non accada nulla. La gente resti a casa per non infettarsi e propagare il virus. Bisogna vivere alla giornata, è difficile fare previsioni. In Cina ci sono misure molto più restrittive. Lì se esci ti arrestano, c’è un sistema meno democratico. Qui c’è ancora gente che va in giro, il problema è grosso”. Intanto, sfuma un possibile colpo di mercato per il Milan: ecco di chi si tratta!

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android