Premio Gentleman 2021, Kjaer in corsa. Di Leao il gol più bello del Milan

Venerdì 21 maggio verrà assegnato il 'Premio Gentleman 2021'. Simon Kjaer tra i più votati, di Rafael Leao il gol più bello del Milan

Mancano meno di 24 ore all'assegnazione del 'Premio Gentleman 2021', che per l'occasione verrà svolto con una cerimonia completamente digitale. Tra i Signori del Calcio di questa Serie A figura il milanista Simon Kjaer, uno tra i tre più votati insieme a Matthijs De Ligt e Lautaro Martinez. Già decisi invece i gol più belli di Milan e Inter: per i rossoneri trionfa Rafael Leao con il suo bellissimo gol contro il Benevento. In casa nerazzurra la palma viene consegnata a Romelu Lukaku per il gol nel derby contro il Diavolo. Intanto clamorosa notizia su Arnault, accostato al Milan per mesi e mesi.