Portogallo-Macedonia del Nord 2-0, Rafael Leao va ai Mondiali / News

Il Portogallo batte la Macedonia del Nord e si qualifica ai Mondiali di Qatar 2022. Rafael Leao entra a partita in corso

Una partita che termina con un risultato annunciato. Il Portogallo, infatti, si qualifica ai Mondiali di Qatar 2022 grazie alla vittoria per 2-0 contro la Macedonia del Nord. La Nazionale lusitana sfrutta un Bruno Fernandes in gran forma, autore di una doppietta fondamentale. L'attaccante del Milan Rafael Leao parte dalla panchina ed entra soltanto al minuto 76'. Se nella scorsa uscita gli sono bastati pochissimi minuti per confezionare un assist al bacio, questa sera non si è iscritto al tabellino. Poco male: la qualificazione della sua Nazionale va in primo piano. Le Top News di oggi sul Milan: Nuovo Stadio fuori Milano? Due occasioni dal Real Madrid