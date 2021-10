Porto-Milan, Rafael Leao è decisivo: Pioli si aspetta una grande prova

Stefano Pioli del Milan vuole un'altra grande prova di Rafael Leao per vincere contro il Porto. Il portoghese può essere decisivo

Tuttosport, in vista di Porto-Milan di questa sera, si sofferma su Rafael Leao. I rossoneri, per vincere e per sperare nella qualificazione, hanno bisogno di un'altra grande prova da parte del portoghese. Dopo due stagioni con poca continuità l'attaccante sembra essere definitivamente esploso. Probabilmente Rafa può fare ancora di più, ma la strada intrapresa è quella giusta.