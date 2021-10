Porto-Milan, i convocati di Pioli: c’è Bakayoko. Fuori Rebic

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la partita Porto-Milan, gara in programma domani sera all''Estádio do Dragão

Redazione

fonte: acmilan.com

Torna la Champions League con una trasferta tanto delicata quanto impegnativa: i rossoneri saranno di scena martedì 19 ottobre alle 21.00 all'Estádio do Dragão contro il Porto. Ecco la lista dei convocati a disposizione di Mister Pioli:

PORTIERI

Jungdal, Tătărușanu.

DIFENSORI

Ballo-Touré, Calabria, Gabbia, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Bennacer, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Giroud, Ibrahimović, Leão, Maldini.