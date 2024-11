Pontedera-Milan Futuro, Bonera cerca riscatto: la preview della gara

Il Milan Futuro torna in campo: sfida al Pontedera. In Toscana per reagire, l'anteprima di acmilan.com della nostra 13ª giornata di Serie C

QUI MILAN FUTURO

L'obiettivo dei rossoneri è chiaro: reagire immediatamente al secondo ko casalingo di fila dopo la bella parentesi di Perugia, occasioni mancate per errori commessi da non ripetere. Anche col Pineto la squadra di Mister Bonera ha terminato la gara sotto di un uomo, nonostante lo 0-2 fosse ormai omologato, però ridurre i cartellini rossi deve essere necessario. Così com'è lampante uno dei difetti da correggere, ovvero il numero dei gol segnati: da aumentare in fretta per aumentare le chance di vittoria; un aspetto legato non alla produzione offensiva, anzi le azioni pericolose create sono spesso tante, ma alla cattiveria e alla precisione sottoporta. Assente Coubis per squalifica, si dovrà cominciare a fare attenzione da dietro per costruire una prestazione solida.