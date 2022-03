Polonia-Svezia 2-0, Ibrahimovic fuori dai Mondiali: in campo 10 minuti

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, non andrà ai Mondiali di Qatar 2022 con la sua Svezia. La Polonia vince 2-0 e si qualifica

Zlatan Ibrahimovic deve rinunciare al suo sogno di giocare l'ultimo Mondiale della sua carriera. La sua Svezia, infatti, non volerà in Qatar a causa della sconfitta avvenuta per mano della Polonia. Di Robert Lewandowski e del 'napoletano' Piotr Zielinski i gol decisivi. L'attaccante del Milan, partito dalla panchina, è entrato al minuto 80' a risultato già compromesso. Ibra ha spesso regalato colpi di teatro notevoli, ma sembra davvero difficile immaginarlo con la maglia svedese a giocarsi le competizioni che contano.

Chissà che questo risultato possa condizionare anche il suo rinnovo con il Milan. Si è spesso affermato che, in caso di qualificazione, il classe 1981 avrebbe avuto un motivo in più per continuare la sua avventura in rossonero. A questo punto il suo futuro è tutto da valutare. Le Top News di oggi sul Milan: Nuovo Stadio fuori Milano? Due occasioni dal Real Madrid