Pochettino avvisa Donnarumma: “Torna Navas. Vedremo chi giocherà”

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, continua a vivere un momento di difficoltà al Psg. Pochettino lo mette in discussione

Il tecnico Pochettino, come se non bastasse, l'ha messo di fatto in discussione, spiegando come Keylor Navas possa tornare nuovamente titolare dopo l'infortunio con la Nazionale. Ecco cosa ha detto: "Sta avendo un buon rendimento, ma anche Navas è un portiere di alto livello. Le prestazioni non sono mai lineari, in una stagione tutti i giocatori hanno degli alti e bassi. Non posso dire che non abbia avuto un buon rendimento, ma è chiaro che abbiamo due portieri di alto livello. Keylor è tornato dal Costa Rica con un infortunio rimediato con la sua Nazionale. Ieri ha lavorato con il gruppo ed è tornato disponibile. Vedremo chi giocherà la prossima partita. Tutti i giocatori, non solo i portieri come in questo caso, durante una stagione hanno alti e bassi. Tutti i calciatori commettono degli errori". Intanto il Milan ha individuato il sostituto di Franck Kessie.