PM – Verso Fiorentina-Milan, settore ospiti del Franchi esaurito

NEWS MILAN – Come appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, sarà tutto esaurito nel settore ospite del Franchi per la partita di domani tra la Fiorentina di Giuseppe Iachini e il Milan di Stefano Pioli. Ci saranno infatti circa 2300 tifosi rossoneri per assistere al match, che inizierà alle 20:45. Ancora una volta i supporters del Diavolo dimostrano tutto il loro amore e vicinanza alla squadra nonostante una stagione non proprio esaltante. Intanto Pioli in conferenza stampa ha esaltato Ibrahimovic, continua a leggere >>>

