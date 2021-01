PM – Benevento-Milan, Pioli: “Solo chi si prepara al meglio vince”

MILAN NEWS – Domani si riparte con Benevento-Milan, 15^ giornata del campionato di Serie A. Oggi si è svolta, come di consueto, la conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia. Noi di PianetaMilan.it gli abbiamo chiesto quanto sia importante tenere sempre l’attenzione alta, visto come tutto può cambiare in poco. Come dimostra questo ultimo anno. Ecco la sua risposta: “Abbiamo ricordato la sconfitta con l’Atalanta solo prima della Lazio, per evitare ricapitasse. Ora abbiamo iniziato un nuovo percorso, vogliamo entrare nella storia di questo club. C’è da stare attenti e concentrati. Solo chi si prepara al meglio riesce a vincere e può vincere e noi vogliamo essere quelli”.

