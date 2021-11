Plusvalenze, Nedved: “Non abbiamo fatto il passo più lungo della gamba”

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha commentato il caso plusvalenze che ha visto indagata la sua squadra. Le parole

Come vi state ritrovando in questa situazione finanziaria che vi ha costretti a due aumenti di capitale e a ricorrere all'esercizio delle plusvalenze. Quando è stato fatto il passo più lungo della gamba? "Io non credo che sia stato fatto un passo più lungo delle possibilità. Abbiamo rilasciato un comunicato chiaro, si è espresso anche il presidente Agnelli: ha parlato alla squadra, ai dipendenti, alla fine ha parlato anche l'azionista di maggioranza Elkann. Non penso sia giusto che parli io oggi".