Playoff Serie B, Pisa battuto: il Monza di Berlusconi e Galliani in Serie A!

Al termine di un 3-4 pirotecnico contro il Pisa, gli ex Milan Silvio Berlusconi e Adriano Galliani possono gioire: il Monza è in Serie A!

Dopo la cessione del Milan alla cordata cinese, Silvio Berlusconi ha deciso di mettersi alla prova con un'altra, grande sfida. Il 'Cavaliere' ha acquistato così il Monza nel 2018, che all'epoca militava nella vecchia Serie C (ora Lega Pro). L'obiettivo di Berlusconi, come ben sanno i tifosi rossoneri, è sempre quello di puntare al massimo dei risultati. E allora ecco che, dopo 4 anni, il club brianzolo è riuscito ad ottenere la tanto agognata Serie A !

La squadra di Giovanni Stroppa, dopo il successo per 2-1 dell'andata, ha sbancato anche l'Arena Garibaldi di Pisa con un 4-3 che ha permesso a Berlusconi e Galliani di esplodere di gioia dopo i tempi supplementari. La prima promozione nella storia del Monza nel massimo campionato proprio nell'anno in cui il Milan ha riconquistato lo scudetto dopo 11 anni. Sarà una coincidenza? Intanto la gioia è doppia. Le Top News di oggi: Donnarumma non si pente di aver lasciato il Milan, futuro Paolo Maldini e non solo