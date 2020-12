Pjanic: “Chapeau a Ibrahimovic. Ha dato leadership al Milan” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Pjanic su Ibrahimovic

MILAN NEWS – Miralem Pjanic, centrocampista del Barcellona, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. L’ex Juventus, ha parlato di Messi, di Cristiano Ronaldo e di Zlatan Ibrahimovic. Ecco cosa ha detto.

"Messi e Cristiano Ronaldo? L'ho detto un sacco di volte, sono i migliori in assoluto. Hanno segnato un'epoca del calcio. Sono un esempio da seguire per tanti giovani, ma voglio aggiungere chapeau a Ibra, ha dato leadership al Milan e non era facile alla sua età".