Pistocchi rivela: “Il fondo PIF guarda con interesse a Inter e Milan”

Una delle motivazioni della crescita esponenziale del Newcastle nel corso delle ultime stagioni è senza ombra di dubbio l'avvento di PIF . Il fondo sovrano saudita, infatti, ha rilevato il club inglese e ha dato il via ad un ciclo, mettendo a segno acquisti sempre più costosi, culminati con l'arrivo di Sandro Tonali dal Milan . Ma le 'Magpies' potrebbero non essere l'unica società sotto lo stesso proprietario.

Secondo quanto rivelato da Maurizio Pistocchi in esclusiva, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo 'X', infatti, PIF starebbe guardando con interesse a due club di Serie A, ovvero Milan e Inter. Per il club rossonero, come riferisce il noto giornalista, ci sarebbe una richiesta di 1,4 miliardi di euro, che sarebbe la stessa cifra con cui il fondo valutava la Juventus (trattativa poi non andata a buon fine). LEGGI ANCHE: La bomba di Forbes: "Il Milan saluterà un top player in estate se..." >>>