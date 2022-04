Pioli si affida a Maignan, Theo Hernandez e Giroud: ecco il tris scudetto

Il Milan vuole provare a tutti i costi a vincere lo scudetto: Pioli si affida in particolar modo a Giroud, Theo Hernandez e Maignan

Salvatore Cantone

Il Milan si affida a Mike Maignan, Theo Hernandez e Oliver Giroud. Come viene riportato dalla Gazzettadello Sport, Pioli, per vincere lo scudetto, punta sui tre giocatori francesi, che stanno facendo benissimo. Le tre doti di questi giocatori? Per Maignan la sicurezza, per Theo Hernandez la velocità e per Giroud l'incisività.

Maignan non ha subito neanche un gol in tutto il mese di marzo. Ha la media voto più alta tra i portieri delle big come Inter, Napoli e Juventus. Il suo contributo è stato fondamentale e continuerà ad esserlo anche nelle prossime partite. Per vincere lo scudetto servono le sue parate.

Poi abbiamo Theo Hernandez con le sue accelerazioni. Nessuno va più veloce di lui. A tal proposito, ecco uno statistica molto interessante riportata dalla rosea: "Comanda la classifica dei titolari della Serie A più veloci nello sprint: ha raggiunto i 35,67 chilometri orari secondo le rilevazioni della Lega. E’ il secondo più svelto in assoluto, dietro a Terzic della Fiorentina che ha toccato quote di 36,22 km/h. Ma nella stagione in viola ha giocato una sola partita da titolare, contenendo gli sforzi. Hernandez invece tiene continuamente il piede sull’acceleratore: oltre alla graduatoria dei più veloci, guida anche quella dei rossoneri più presenti in stagione. E’ rimasto in campo per 2743 minuti, seguito da Maignan (2730) e da Tomori con 2558".

Infine c'è Olivier Giroud, reduce da due gol nelle ultime due partite con la Francia. E' in un gran momento di forma, ma l'ex Chelsea non ha nessuna intenzione di fermarsi: l'obiettivo è segnare altri gol decisivi dopo quelli contro Inter e Napoli. I suoi gol stanno facendola differenza nella lotta scudetto. Intanto il Milan pensa a un colpo dal Barcelona. Ecco chi è.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI