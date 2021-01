Pioli: rivincita personale con il Bologna | Milan News

Pioli si è preso la rivincita personale con il Bologna

Stefano Pioli, oggi allenatore del Milan primo in campionato, tra le tante panchine in cui si è seduto c’è stata anche quella del Bologna. Proprio i rossoblù, ieri, hanno perso in casa contro i rossoneri per 1-2: reti di Rebic e Kessie per gli ospiti, mentre di Poli il gol dei padroni di casa.

Il rapporto tra l’attuale tecnico rossonero e la società felsinea non è stato così idilliaco durante i suoi anni nel capoluogo emiliano. La sua esperienza al Bologna è durata poco meno di tre stagioni, subentrando nell’ottobre 2011 a Pierpaolo Bisoli raggiungendo, a fine stagione, una salvezza che sembrava compromessa visto l’inizio di campionato di quell’anno.

Anche nella stagione successiva disputa un ottimo campionato, portando il Bologna al 13esimo posto in classifica con 44 punti. E’ nella stagione 2013-2014 che il rapporto tra Pioli, il Bologna e gli stessi tifosi si rovina. Esonerato nel gennaio 2014, dopo aver ottenuto 15 punti in 18 partite, il Bologna era virtualmente salvo in quel momento.

Con il cambio d’allenatore, però, il cambio di marcia non avvenne. Ciò ne causò una retrocessione in Serie B. Pioli venne individuato come il principale responsabile di quella sventura sportiva. Durante la sua carriera, l’allenatore Parmigiano ha avuto anche il privilegio di allenare squadre come la Lazio, l’Inter e, ora, il Milan.

Proprio con i rossoneri sta ottenendo i migliori risultati della carriera da allenatore. E l'ultima vittoria di ieri, contro il Bologna, è un'ulteriore soddisfazione personale.