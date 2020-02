Pioli: “Obiettivo, un approccio agguerrito per andare in vantaggio”

NEWS MILAN – Questo pomeriggio, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), il tecnico rossonero, Stefano Pioli, ha introdotto i temi principali di Milan-Verona, gara in programma domani alle ore 15:00 a ‘San Siro‘, in conferenza stampa con i giornalisti.

Interrogato sul fatto che il suo Milan non segni mai nel primo tempo, Pioli ha detto: “È importante fare un gol più degli avversari, ma per le caratteristiche che abbiamo adesso, con giocatori che hanno gamba e strappo andare in vantaggio sarebbe molto importante. Un approccio più agguerrito per andare in vantaggio è uno dei nostri obiettivi”. Per le dichiarazioni integrali di Pioli in conferenza, continua a leggere >>>

