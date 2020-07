Pioli: “Non penso al futuro, ma a dare il massimo nelle prossime gare”

MILAN NEWS – Le voci su Ralf Rangnick sono insistenti, ma Stefano Pioli, in conferenza stampa pre Milan-Juventus, non si è dimostrato preoccupato per il suo futuro. Le sue parole: “A fine campionato voglio avere la soddisfazione di avere dato il massimo. In questo momento non penso al 3 agosto, ma alle nostre prossime gare. Per il lavoro che abbiamo fatto meritiamo bene di finire il campionato. Le decisioni le vedremo più avanti“.

