Pioli, l’oro del Milan: vincente, credibile e… sostenibile

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è stato probabilmente l'artefice principale dello scudetto rossonero: vincente, credibile e sostenibile

Salvatore Cantone

Pioli is on fire. Pioli non è più il Normal One. O forse sì. Il tecnico è stato uno dei protagonisti indiscussi del diciannovesimo scudetto. La forza dell'allenatore è stata la semplicità, cioè quella che ha permesso di tenere la barra dritta nei momenti più difficili.

Pioli però non è solo questo. E' soprattutto un vincente. Con onestà intellettuale doveva essere definito così anche prima. Certo, non aveva mai sollevato un trofeo da allenatore, ma il suo lavoro è straordinario. Ha preso un Milan spento, sfilacciato, stanco e lo ha riportato in alto.

Inoltre è stato credibile, forse la prima qualità per un allenatore. Pioli ha sempre parlato chiaro con i suoi giocatori e non ha mai nascosto nulla o fatto doppie facce. Tutte le scelte sono state fatte per il bene del Milan, con il mister che ha fatto sempre parlare il campo. Ha dato spazio un po' a tutti, ma alla fine ha sempre fatto giocare chi merita, mettendo in primo piano le prestazioni dei giocatori.

L'emblema di tutto questo è Pierre Kalulu. Il francese è partito indietro nelle gerarchie, ma alla fine è diventato inamovibile. Ricordiamo che in panchina è andato un certo Alessio Romagnoli, non proprio l'ultimo arrivato. Questo fa capire la credibilità di Pioli: se hai una chance, e la sfrutti, tutto viene di conseguenza.

Infine Pioli è un allenatore sostenibile. In tanti avrebbero chiesto diversi giocatori o magari avrebbero parlato di un organico non all'altezza per vincere lo scudetto. Il tecnico rossonero invece ha sempre detto di aver a disposizione una squadra molto forte e che l'obiettivo era quello di migliorare la stagione precedente. Se pensiamo il suo ingaggio, e lo confrontiamo agli altri tecnici dei top club italiani e europei, allora si capisce come Pioli sia di fatto una miniera d'oro. Una storia d'amore, nata in maniera inaspettata, ma che si sta rivelando la più bella del mondo. Le Top News di oggi: Donnarumma non si pente di aver lasciato il Milan, futuro Paolo Maldini e non solo