Pioli inizia con una vittoria: l’Al Nassr vince 3-0 con gol di CR7

L'avventura araba di Stefano Pioli non poteva iniziare meglio: vittoria per 3-0 a zero all'esordio e gol di Cristiano Ronaldo

Non poteva iniziare meglio l'avventura araba di Stefano Pioli . L'ex tecnico del Milan fa il suo esordio sulla panchina dell' Al Nassr e ottiene il primo successo della stagione superando per 3-0 l' Al Ettifaq di Steven Gerrard .

Il primissimo gol dell'era Pioli non poteva non firmarlo Cristiano Ronaldo. Il raddoppio è poi realizzato da Al-Najdi e Talisca chiude con il tris finale. L'entusiasmo per l'arrivo dell'allenatore parmense poi ci riporta indietro del tempo: i tifosi arabi hanno anche cantato il tanto ascoltato "Pioli is on Fire".