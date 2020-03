Pescara, la curiosa e preoccupante decisione di giocare con le mascherine

ULTIME NEWS – Presa di posizione netta da parte del Pescara che in occasione della gara di ieri sera contro il Benevento è scesa in campo con le mascherine. Il club abruzzese si è schierato nettamente al fianco di Damiano Tommasi, presidente dell’Assocalciatori, che ha chiesto con urgenza di bloccare tutti i campionati per prevenire l’emergenza legata al coronavirus. Domani si terrà il coniglio straordinario proprio per discutere di questa situazione e con ogni probabilità i campionati verranno fermati fino a dopo la sosta.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android