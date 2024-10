Milan Futuro, i tifosi del Perugia: “Squadre B, nessun futuro”

Allo stadio 'Renato Curi' di Perugia si è giocata la gara tra Perugia e Milan Futuro, partita della 11^ giornata del campionato Serie C Now per la stagione 2024-2025. Rossoneri di Bonera che cercano continuità e punti importanti per la classifica. L'Under 23 è priva di Francesco Camarda. Verso il 10' di gioco è apparso nella curva dei tifosi di casa uno striscione che recita: "Squadre B, nessun futuro", facendo anche un semplice gioco di parole con il nome dei rossoneri. Un altro gesto di protesta contro il progetto seconde squadre di alcuni big della Serie A (ad oggi oltre il Milan, Juventus e Atalanta). LEGGI ANCHE: Milan-Napoli, le probabili formazioni: Fonseca fa fuori di nuovo Leao >>>