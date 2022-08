Perrelli (Sky): “Ospiteremo le 7 partite che mancavano l’anno scorso”

Accordo raggiunto tra DAZN e Sky e Marzio Perrelli, ovvero l'Executive Vice President Sky Sport, ha parlato ai microfoni del Messaggero di questo risultato raggiunto: ""Siamo sempre stati la casa dello sport in questi ultimi 20 anni e lo saremo ancora di più, certo. Le ultime notizie ci hanno dato grande entusiasmo, ma è lo stesso che ci ha permesso di affrontare l’ultimo anno, che poteva essere difficile perché eravamo in svantaggio: e invece posso dire che nell’ultima stagione il brand Sky è cresciuto, anzi si è rafforzato. In qualche modo avevamo viziato il pubblico in termini di qualità, di affidabilità, di commento editoriale. Attraverso l’accordo con DAZN, ora Sky ospiterà sui suoi canali le 7 partite che mancavano lo scorso anno". Milan, si riparte contro l'Udinese: le ultime sui rossoneri.