Pellegatti: “Ok i giovani ma non basta. In tutti i grandi Milan c’era esperienza”

Pellegatti sul Milan dei giovani

Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso del Milan, ha parlato del progetto rossonero, soffermandosi sul mix tra gioventù ed esperienza. Le dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’: “La storia del Milan dice che i rossoneri hanno cominciato a vincere quando ha messo un po’ d’esperienza. Il record dei tanti 99, bello e suggestivo, ci sta ma non basta. Io sono per il mix di giovani e giocatori d’esperienza. Tutti i grandi Milan non sono stati troppo giovani“. Intanto una leggenda del calcio mondiale esalta Dalot. Ecco di chi si tratta.