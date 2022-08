Pellegatti: “Ibrahimovic si trasferisce con la famiglia a Milano”

Pellegatti, però, non spiega in quale ruolo potrebbe rimanere Ibrahimovic al termine del contratto. Ma l'indizio certamente è di quelli importanti: "Non so con quale incarico, non so nemmeno se rimarrà nel Milan. Ma lo deduco, perché se trasferisce la famiglia a Milano penso proprio che il suo futuro sia in questa città". Calciomercato Milan, ecco la strategia rossonera tra entrate e uscite >>>