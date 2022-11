Pelé, la figlia rassicura sulle sue condizioni: “Non c’è nessuna emergenza”

E' notizia di oggi quella del ricovero d'urgenza di Pelé. La leggenda del Brasile è alle prese con un tumore che gli avrebbe provocato dei gonfiori un'insufficienza cardiaca. A rassicura tutti sulle condizioni dell'ex attaccante ci ha pensato la figlia, la quale ha pubblicato un post sui social. "Ciao amici miei. Oggi c'è molto allarme nei media riguardo alla salute di mio padre. È in ospedale a regolare i farmaci. Alcuni dei miei fratelli stanno tornando in Brasile. Ora non c'è un'emergenza o una nuova terribile previsione. Sarò lì per Capodanno e prometto di pubblicare alcune foto. Davvero e veramente, apprezziamo la preoccupazione e l'amore!!", le parole apparse su Instagram della figlia di Pelé. Milan, ce l'avevi in pugno! Ora sulle sue tracce c'è l'Inter.