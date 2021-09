Pelé di nuovo ricoverato in terapia intensiva: era stato dimesso martedì

Da monitorare le condizioni di Pelé, operato per un tumore al colon nei giorni scorsi. 'O Rey' è di nuovo ricoverato in terapia intensiva

Attimi di paura per le condizioni di salute di Pelé, universalmente riconosciuto come uno dei calciatori più forti della storia del calcio. Secondo quanto riferisce 'ESPN Brasil', 'O Rey' è stato nuovamente ricoverato in terapia intensiva dopo le dimissioni avvenute nella giornata di martedì in seguito alla rimozione di un tumore al colon. Si attendono aggiornamenti.