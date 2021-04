Parma-Milan, si fermano Mihaila e Cyprien: le ultime

Verso Parma-Milan non arrivano buone notizie per i padroni di casa. Ecco le ultime anche su Zirkzee e Valenti.

Novità dall'infermeria, non positive per il Parma. Problemi agli adduttori per Valentin Mihaila, rumeno classe 2000, e Wylan Cyprien, francese classe 1995. Entrambi hanno interrotto la seduta d'allenamento. Saranno valutati nei prossimi giorni e molto difficilmente ci saranno contro il Milan. Lavoro differenziato per Brunetta e Roberto Inglese, così come per Yann Karamoh e Simon Sohm. Terapie per Simone Iacoponi. Lavoro parzialmente in gruppo per Lautaro Valenti. Novità anche su Joshua Zirkzee: scelta conservativa e nessuna operazione per lui, dopo la consulenza a Innsbruck con il professor Christian Fink, in accordo con il Bayern Monaco. L'attaccante olandese classe 2001 dovrà portare un tutore per sei settimane.