Parma-Milan 1-3, Kessie eletto MVP del match / Serie A News

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha svelato il migliore in campo scelto dai tifosi. Franck Kessie è l'MVP contro il Parma

Renato Panno

(Fonte: acmilan.com)

"Un gol, il decimo in campionato, per entrare nella storia rossonera. Una prestazione, la solita ormai, di grande sostanza, concretezza e autorità in mezzo al campo. Per i tifosi rossoneri è stato Franck Kessie il migliore in campo di Parma-Milan, sfida terminata 3-1 e valsa ai ragazzi di Pioli altri tre punti fondamentali nella corsa alla Champions League.

Per il centrocampista ivoriano è l'ottavo premio di MVP nel 2020/21, il sesto considerando soltanto il campionato: un riconoscimento che una volta di più certifica una stagione da vero Most Valuable Player per il centrocampo rossonero. Inoltre, la rete del momentaneo 2-0, rende Franck il quinto centrocampista straniero nella storia del Milan ad andare in doppia cifra di gol in un singolo campionato, dopo Kaká, Leonardo, Liedholm e Gren. Kessie si è aggiudicato il riconoscimento con il 66% delle preferenze, precedendo Rebić, Bennacer e Saelemaekers.

Non solo il gol, però: la prestazione del centrocampista ivoriano si segnala anche per la gran quantità di passaggi positivi (45, primo di squadra insieme a Bennacer), recuperi (9, dietro solo ai 10 di Tomori) e palloni giocati (64, secondo solo ai 67 di Hernández). Una prova di alto livello su entrambe le fasi di gioco, quindi, per un perno imprescindibile di un Milan che continua a inseguire l'obiettivo chiamato Champions League". Isco il sostituto di Brahim Diaz per il Milan? Lo scenario