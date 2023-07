Parma, Buffon riflette sul suo futuro: ritiro o nuova avventura in Arabia

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Gianluigi Buffon sarebbe ad un bivio cruciale della sua lunga carriera. L'attuale portiere del Parma , infatti, dopo aver sfiorato l'impresa di riportare i crociati in Serie A , starebbe riflettendo sul suo futuro. Negli ultimi giorni sarebbe arrivata una proposta allettante, quanto ricca, dall' Arabia per l'ex numero uno della Juventus .

Ad ormai 45 anni, Buffon si ritrova nuovamente a scegliere se continuare una carriera tanto lunga quanto vincente o se smettere una volta per tutte con il calcio giocato. Inoltre, ha spiegato la rosea, in caso di ritiro, il presidente gialloblu Kyle Krause potrebbe aver pronto per lui un ruolo di primo piano in società.