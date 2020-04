Paqueta, Pioli spera nella sua svolta al ritorno in campo

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Lucas Paqueta. Il brasiliano ha riscontato diversi problemi in questa stagione, sia con Marco Giampaolo e sia con Stefano Pioli, che comunque all’inizio aveva puntato su di lui. Nel 2020, però, il centrocampista ha disputato solo 127 minuti nelle dodici partite dei rossoneri nell’anno nuovo fra campionato e Coppa Italia.

Insomma, Paqueta ha bisogno di una svolta. In queste settimane è nato il primogenito Benicio e questa in famiglia potrebbe essere la scintilla giusta per rendere meglio anche in campo. Tocca anche a Pioli rigenerarlo, perchè il Milan non può permettersi di perdere un giocatore pagato così tanto (38,4 milioni di euro). In caso contrario sarà ceduto, con il Benfica che sembra essere molto interessato. Intanto un calciatore strizza l’occhio ai rossoneri, continua a leggere >>>