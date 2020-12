Paolo Rossi, ecco i suoi numeri con la maglia del Milan / News

Paolo Rossi, i suoi numeri con il Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il mondo del calcio saluta Paolo Rossi, scomparso la notte scorsa dopo una battaglia contro un male incurabile. L'eroe di Spagna 1982 ha vestito anche la maglia del Milan, precisamente nella stagione 1985-1986. Un'annata non memorabile per 'Pablito', che ha totalizzato 20 presenze e 2 gol in rossonero. Due reti che però sono bene impresse nella mente dei tifosi, visto che sono arrivate in una singola partita, precisamente in un derby contro l'Inter terminato 2-2.