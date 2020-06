Paola Ferrari: “Vengo da una famiglia di interisti, ma tifo Milan”

MILAN NEWS – La giornalista della Rai Paola Ferrari ha rilasciato un’intervista al quotidiano ‘Libero’, in cui ha rivelato la sua fede calcistica. “Non dovrei dirlo – spiega – ma essendo milanese sono milanista. Anche se arrivo da una famiglia di interisti. Ho tantissima simpatia per il Napoli e per la Roma, città che mi ha accolto sempre benissimo e in cui vivo da anni. Calciatori che stimo? Ce ne sono tantissimi, ma se proprio ne devo dire uno dico il nostro portiere della Nazionale Gigio Donnarumma che a 21 anni è già un veterano. Cito anche personaggi come Dybala, Acerbi e Sinisa Mihajlovic, veicolo di grandi valori”.

