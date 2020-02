Panchina Milan – Ravelli: “Rangnick? Maldini e Boban si sono offesi”

NEWS MILAN – Arianna Ravelli, giornalista del Corriere della Sera, intervenuta ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato di Rangnick, che da molti viene considerato il prossimo allenatore del Milan: “Rangnick era già nell’elenco dei candidati prima, non c’è nulla di firmato ma c’è stato e c’è un interesse: Maldini e Boban si sono molto offesi perché non sono stati coinvolti e hanno iniziato a far filtrare i loro messaggi”.

Su Maldini e Boban: “Gli ultimi giorni hanno fatto intendere che la separazione fra Maldini, Boban e il Milan sia la soluzione più logica. Ci sono tutti i presupposti perché lo scontro in società non trovi una sintesi”. Ivan Gazidis, però, smentisce le voci, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android